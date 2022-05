Frischer Festivalwind mit einem Sturm der Elemente

Festivals gibt es wie Sand am Meer. Um sich von der breiten Masse abzuheben, braucht es nicht nur neue Ideen, sondern auch einen Veranstaltungsort mit anziehendem Flair. Letzteres ist mit dem idyllischen Wasserschloss Bernau in Fischlham der Fall. Und die Idee, ein internationales Barock-Festival auch mit Meisterklassen zu verbinden und so den Nachwuchs zu fördern, ist ebenso herausstechend.