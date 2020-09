Somalisches Nomadenkind, Verstümmelungsopfer, Putzfrau, Topmodel, Autorin, Schauspielerin, Aktivistin – die Biografie von Waris Dirie ist so beißend schmerzhaft wie glamourös. Mit ihrem Buch "Wüstenblume" rüttelte sie einst die Welt auf, um gegen weibliche Genitalverstümmelung vorzugehen. Am Sonntag wird Dirie in ihrer Festrede zur Brucknerfest-Eröffnung unter anderem über Werte und Verantwortung einer aufgeklärten Gesellschaft sprechen.