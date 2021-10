OÖNachrichten: Sehen Sie diese Rolle als Franz Klammer und den Umstand, einen ganz großen österreichischen Skihelden zu spielen, als eine einmalige Chance im Schauspielleben? Julian Waldner: Ich glaube, dass ich das gar nicht so unterschreiben würde. Ich habe ja gerade erst das Max-Reinhardt-Seminar absolviert und mit so einer großen Rolle in einem so wichtigen Kinofilm überhaupt anfangen zu dürfen, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Aber es ist noch nicht die Spitze. Da kommt noch mehr