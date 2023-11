Ferry Öllinger: „Es war zweifelhaft, ob ich je wieder auf die Bühne kann“

Eine Krebs-OP, ein Herzanfall, eine Operation an der Wirbelsäule, eine gebrochene Schulter: Die vergangenen eineinhalb Jahre hatten es für den Ottensheimer Schauspieler Ferry Öllinger, der als Postenkommandant Kroisleitner in der Krimiserie SOKO Kitzbühel österreichweit bekannt wurde, in sich. Nun kämpft sich der 64-Jährige wieder auf die Bühne zurück. „Ich fühle mich endlich wieder fit“, sagt er.