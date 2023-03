Feiner Jazz der leisen Töne

Ralph Alessi ist eine Genregröße. Der US-amerikanische Trompeter studierte bei Charlie Haden und James Newton, spielte mit Ravi Coltrane, Steve Coleman und Don Byron. Seine eigenen Bands werden seit geraumer Zeit beim Münchner Nobellabel ECM publiziert, eine Art Ritterschlag in der Szene. Kein Wunder, dass das Konzert seines Trios am Donnerstag im Zuge der "Maerz_jazz"-Reihe im Linzer C. Bechstein Centrum exzellent besucht war.