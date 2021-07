Bereits 1915 war selbst in der Hauptstadt der k. u. k. Monarchie der Erste Weltkrieg zur alltäglichen Realität geworden. Durch Flüchtlingsströme hunderttausender Verletzter und Vertriebener, die die Bevölkerung Wiens auf fast 2,4 Millionen Menschen anwachsen ließ, was zu akuter Lebensmittelknappheit führte. Noch belustigend schrieb man Marschlieder wie "Stellt’s Euch an!" – im Jahr darauf waren Lebensmittelkarten und bittere Hungersnöte Realität.