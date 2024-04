Das Besondere am Konzert im Alten Linzer Dom, der Ignatiuskirche, mit dem Hard-Chor und dem Schwanthaler Trompetenconsort im Rahmen von Musica sacra vollzog am Sonntag einen musikhistorischen Streifzug durch die Entwicklung der Trompete. Gerade an der Schnittstelle von der Klassik zur Romantik erfuhr die Trompete einschneidende Veränderungen.