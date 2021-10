Solche wie Paul Caro, die auch zu Lebzeiten wenig in den Vordergrund traten, aber auch solche wie die in Linz geborene Komponistin Mathilde Kralik von Meyrswalden oder der aus Böhmen stammende Franz Marschner, die durchaus Beachtung und Anerkennung erfuhren, aber dann vollkommen in Vergessenheit gerieten.