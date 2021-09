Alle, die H.R. Ledigt, Chrissie, Frank Lehmann, P.Immel, Kacki und all die anderen skurrilen, am Rande des Losertums fröhlich dahinlebenden Existenzen aus dem Regener-Universum vermisst haben, dürfen sich freuen. Mit seinem grandiosen neuen Roman "Glitterschnitter" (ab morgen im Handel) knüpft der 60-Jährige direkt an den Vorgänger "Wiener Straße" an.