Gesteuert wird das Projekt von der Uni Wien aus, die Ergebnisse sollen auch Vorlage für politische Entscheidungen sein. Wien. "Wir wollen wissen: Was macht Kunst mit uns? Und wie können wir daraus ableiten, wie Kunst gesamtgesellschaftliches Potenzial für Veränderung hat", beschreibt Matthew Pelowski, Psychologe und Ästhetik-Forscher an der Uni Wien, den umfassenden Auftrag des ARTIS-Projekts ("Art and Research on Transformations of Individuals and Societies").