„Es war einmal ein alter Freund von Viktor Orbán...“

Die nach Österreich ausgewanderte ungarische Medienexpertin Krisztina Rozgonyi über die „Orbanisierung“ des ungarischen Medienbetriebs, ähnliche Tendenzen in Österreich, das Köder-Potenzial von Regierungsinseraten und den Kardinalfehler des künftigen ORF-Gesetzes.

OÖNachrichten: Frau Rozgonyi, FPÖ-Chef Herbert Kickl lobt Viktor Orbán über den grünen Klee. Welche Konsequenzen hätte eine Politik à la Orbán für die Medienlandschaft in Österreich?

Krisztina Rozgonyi: Der „Erfolg“ Orbáns waren die systematische, strategische und komplexe Übernahme sowie die Gleichschaltung des ungarischen Mediensystems. In Österreich sind wir noch nicht da. Und hoffentlich kommen wir auch nicht bis dahin. In Ungarn ist die Situation die, dass die Mehrheit der Medien entweder direkt von der Regierung oder von Interessengruppen kontrolliert wird. Das sind Interessengruppen, die weniger nach Profit streben.

Sondern?

Vielmehr nach politischem Einfluss. Sie sind Schlüsselakteure bei der Vereinnahmung von Medien, die die Kontrolle der Medienaufsichtsbehörde, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und den strategischen Einsatz staatlicher Werbung als Kontrollinstrument umfasst. Vor allem Letzteres ist sehr wichtig. In Österreich müssen wir schauen, wie weit die Medienfreiheit in bestimmten Bereichen ist und was noch passieren könnte. Der österreichische Medienmarkt hat hier in mehreren Bereichen viele Probleme.

Das ist ein sehr düsteres Szenario, wenn man den Status quo in Ungarn dazu hernimmt. Womit müssen unangenehme, kritische Journalisten und Medien in Ungarn rechnen?

In Ungarn gibt es den Begriff Soft-Zensur. Die Regierung braucht nicht einmal jemanden zu schlagen oder anzugreifen, weil sie ein Umfeld geschaffen hat, in dem unabhängiger Journalismus völlig an den Rand gedrängt worden und im Grunde ohne Wirkung ist. Das ist großteils mit staatlich finanzierten Instrumenten gelungen. Es gibt in Ungarn fast nur noch im Online-Bereich unabhängigen Journalismus, und der hat überschaubare Zugriffe. Bei der Meinungsbildung ist RTL der einzige kommerzielle Fernsehsender, der ordentlich recherchierte Nachrichten bringt. Das sind die Einzigen, die noch Einfluss nehmen und Orbán quasi stören. Im Printbereich gibt es ein, zwei Magazine, die unabhängig sind.

Sie sagen, dass Österreichs Medien bei der „Orbanisierung“, die in Ungarn von 2010 bis 2015 vollzogen worden ist, derzeit fiktiv im Jahr 2014 stünden. Was heißt das konkret?

Ich würde sagen, dass wir in den vergangenen Jahren in Österreich mehrere Anzeichen für die Imitation des ungarischen Modells gesehen haben und dass es diesem im Jahr 2014 ähnelte.

Wie hat dieses Modell konkret funktioniert?

Es war einmal im Jahr 2010 ein Geschäftsmann und alter Freund von Premierminister Viktor Orbán, der eine Schlüsselrolle bei der Erfindung und Durchführung eines betrügerischen Plans spielte. Ihm ergebene oder von ihm erpresste Personen waren in der staatlichen Verwaltung, in Behörden und öffentlichen Unternehmen tätig, die ihre Werbebudgets im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen an PR-Agenturen und Medieneinkäufer vergaben, die ebenfalls meist mit denselben Geschäftsleuten verbunden waren. Diese Agenturen steckten das Geld in Medienunternehmen, die denselben Geschäftsleuten und ihrem engen Freundeskreis über Beteiligungen und Treuhänder gehörten und von ihnen kontrolliert wurden.

Wie viel Geld?

Innerhalb dieses Kreises zirkulierten Milliarden von ungarischen Forint an Steuergeldern, unkontrolliert von irgendjemandem außerhalb des Systems. Innerhalb von fünf Jahren waren diese Medien so ausgehungert, dass es für die Oligarchen ein Leichtes war, sie vollständig zu übernehmen und zu kontrollieren.

Im künftigen Medientransparenzgesetz gibt es ab 2024 in Österreich strengere Regeln für die Vergabe von Inseraten der öffentlichen Hand. Ist dieser Weg richtig?

Wichtig ist, dass es in Österreich derzeit keine Regeln gibt, die eine faire Verteilung der staatlichen Inserate auf die Medien gewährleisten. Auf europäischer Ebene kommt der European Media Freedom Act. Artikel 24 sagt, dass die Mittel von öffentlichen Stellen nach transparenten, objektiven, angemessenen und nicht diskriminierenden Kriterien und Verfahren vergeben werden müssen. Das neue Medientransparenzgesetz in Österreich hat wenig bis nichts zu tun mit Kriterien, wie diese Inserate vergeben werden sollen. Dieses Gesetz ist also nur ein – obwohl sehr wichtiger – Teil. Der Anfang. Transparenz ist kein Allheilmittel, weil das die systemischen Fehler nicht aufzeigt. In Ungarn kann man die Inseratenvergabe auch transparent nachverfolgen. Und was dann? Es hat keine Konsequenz.

Seriösen Medien wird vorgeworfen, dass sie durch die Schaltung von Inseraten der öffentlichen Hand käuflich würden, indem sie die Inserenten im Gegenzug redaktionell „freundlich“ behandeln. Stichwort Berichterstattung der „Mainstream-Medien“ während Corona.

Das wirft die Frage auf, ob staatliche Inserate überhaupt erlaubt sein sollten. Das ist derzeit eine wichtige Frage, die heftig diskutiert wird. Viele Medienwissenschafter argumentieren, dass Regierungen oder Ministerien, so sie etwas kommunizieren wollen, das als entgeltfreie Mitteilungen etwa auf den Websites machen sollten. Wenn eine Regierung wirklich gut arbeitet, dann frage ich mich, wofür die Werbung brauchen. Sie sollen ihren Job machen und den freien Medien überlassen, darüber zu berichten. Wenn Medien, etwa bei Covid, genügend Fördermittel zur Verfügung hätten, um ausführlich und seriös zu berichten, würde man auch keine Inserate schalten müssen. Auf der anderen Seite müsste ein absolut qualitätsorientiertes Förderungssystem installiert werden. Da ist auch in Österreich noch viel Luft nach oben. In Österreich sind die Inserate der öffentlichen Hand fünfmal höher als die staatliche Medienförderung. Dies ist nicht tragbar.

Der Entwurf der Regierung hinsichtlich einer ORF-Gesetzesnovelle wird derzeit kontroversiell diskutiert. Die Zeitungsverlage fürchten durch die zusätzlichen Möglichkeiten des ORF im Online-Bereich um ihre Existenz. Zu Recht?

Auch diese Frage müssen wir auf globaler Ebene betrachten. Was geschieht mit Qualitätsmedien im System der unkontrollierbaren Plattformisierung mit all ihrer Desinformation? Da haben wir ein düsteres Bild, das auf private Medien genauso schlimme Auswirkungen hat wie für den ORF. Deshalb plädiere ich dafür, dass es für qualitätsvollen Journalismus so viel staatliche Förderung wie möglich geben muss. Damit wir diese Ungleichheit gegenüber YouTube und Facebook ausbalancieren können. Mit einer viel höheren Förderung für Qualitätsjournalismus würde der ORF nicht mehr zum Problem für die privaten Sender und die Zeitungsverlage werden. Da könnten wir Medienpluralismus betreiben und Onlineangebote erweitern.

Vita

Krisztina Rozgonyi (Dr. jur. und phil.) war Vorsitzende der ungarischen Telekommunikations- und Regulierungsbehörde. Sie hat unter anderem für EU-Kommission, OSZE und Weltbank gearbeitet und sitzt im Fachbeirat der RTR. Rozgonyi ist Professorin für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und lehrt an der Universität Klagenfurt.

