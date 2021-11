Sie kommt aus der Vojvodina. Warum sie ohne die Volksmusik ihrer Heimat nicht Sängerin geworden wäre und was die Magie der Oper ausmacht, verrät Sonja Saric in fließendem Deutsch. Sie haben schon im Jänner 2020 als "Leonore" im "Troubadour" am Musiktheater aufhorchen lassen. Wie haben Sie Ihren Auftritt in Erinnerung? Sonja Saric: Es war eine ganz tolle Erfahrung. Ich war sehr glücklich mit Maestro Calesso, wie wir diese Produktion musikalisch gemacht haben. Darum freue ich mich sehr, dass er