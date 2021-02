Es ist einfach die Vulva

Ob sie sich "da unten" gewaschen habe, wird Lina von ihrem Vater gefragt. "Papa! Das heißt Vulva!", klärt ihn das frisch geduschte, pfiffige Mädchen im Kinderbuch "Lina, die Entdeckerin" auf.

Das gerade erschienene Werk besteht aus 32 Seiten, die eine liebevolle Botschaft transportieren und sich gegen eine jahrtausendelange Tabuisierung des äußeren weiblichen Geschlechts richten: Es braucht keine Verniedlichungen oder Umschreibungen. So, wie man den Kleinen etwa beibringt, dass der Nabel der Nabel ist, ist die Vulva die Vulva. Psychologin und Pädagogin Katharina Schönborn-Hotter, Pädagogin und Kunsthistorikerin Lisa Charlotte Sonnberger und der Kinder- und Jugendtheatermacher Flo Staffelmayr, der den Text geschrieben hat, wollen so einen wertfreien Umgang ermöglichen. Im besten Fall stärkt er das natürliche Selbst- und Körperbild. Das gelingt schön, spielerisch und unverkrampft. Entlang eines gereimten Textes, der sich ideal zum Vorlesen eignet, begleitet man Lina, wie sie zur Erforscherin ihres Körpers wird und vieles hinterfragt. Anna Horak hat diese Reise in zauberhafte Illustrationen übersetzt.

So entsteht ein kompaktes Paket samt Texten zu Anatomie, Hygiene oder Menstruation. Für Kinder ab drei Jahren, so die Altersempfehlung, sind diese Erklärungen vielleicht noch etwas viel. Das tut diesem einzigartigen Buch aber keinen Abbruch. Unverkrampfte Worte und Bilder zu vermitteln, kann wohl nicht früh genug beginnen.

Die erste Auflage von "Lina, die Entdeckerin" war innerhalb einer Woche ausverkauft, gerade wird die zweite Auflage mit einer deutlich nach oben geschraubten Auflage gedruckt. In Deutschland und der Schweiz wird das Buch auch vertrieben und ist regulär im Buchhandel erhältlich.

"Lina, die Entdeckerin": 32 Seiten, 2020, Achse, 22 Euro

OÖN Bewertung: fünf von sechs Sternen

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at