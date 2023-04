Eros Ramazzotti: "Ich bin ein großer Romantiker"

OÖNachrichten: Signor Ramazzotti, Sie gastieren am 28. Juli mit Ihrer Battito Infinito World Tour bei Klassik am Dom in Linz. Welche Songs werden Ihre Fans hören? Eros Ramazzotti: Das wird sicherlich eine Gelegenheit sein, ein paar Stunden lang Spaß zu haben, zu tanzen und gemeinsam zu singen. Zusätzlich zu den Liedern meines Albums Battito Infinito gibt es natürlich all die Lieblingssongs meiner Fans zu hören. Sie sind ein hochtalentierter Musiker, der mehrere Instrumente spielt, und haben