Erich Wonder – der Kameramann, der Räume baut

Als ich Wonder 1987 kennenlernte, war er schon berühmt, allerdings nicht in der Welt, die ich kannte. Er hatte mit allen großen Regisseuren des deutschsprachigen Raums zusammengearbeitet: Luc Bondy, Peter Zadek, Claus Peymann, Jürgen Flimm, Hans Neuenfels und Ruth Berghaus, in den großen Theatern, von der Bayerischen Staatsoper bis zum Burgtheater. In Bayreuth war er noch nicht, aber das würde er nachholen und da war ich dabei.