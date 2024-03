"Beat That Feeling" heißt der neue Song, den Eric Papilaya am Freitag, 15. März, veröffentlicht – und damit hat er Großes vor: "Ich will Leichtigkeit vermitteln, aber mit einem authentischen Zugang." Der Song sei eine Erinnerung an die Zeit, bevor die Schwere ins Leben kommt: "Es ist die Zeit, in der sich Kinder unbesiegbar fühlen", sagt der Sänger aus Laakirchen.