Als Arnold Schönbergs Lieblingspianist wurde er berühmt, als Virtuose an den Tasten verzauberte er das Publikum in Wien und später in den USA. Der in Lemberg geborene österreichische Pianist Eduard Steuermann (1892-1964) war eine faszinierende Persönlichkeit: hochbegabt, grüblerisch, nicht an Ruhm und Geld interessiert, ständig auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen. Es klingt paradox: Seine Genialität als Schönberg-Interpret stand ihm dabei oft im Wege.