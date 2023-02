Er war so exaltiert, genau das war sein Flair

Hans Hölzel, und mit ihm die Kunstfigur Falco, starb am 6. Februar 1998.

"Weißt Markus, i sag’ dir, nur tote Künstler sind gute Künstler. Die können sich nicht wehren und bringen Tantiemen." Den Wahrheitsbeweis zu diesem unter Alkoholeinfluss gesagten Satz zu seinem Entdecker Markus Spiegel hat Hans Hölzel am 6. Februar 1998 unfreiwillig angetreten. Am Montag vor 25 Jahren starb Österreichs international erfolgreichster Popmusiker Falco bei einem Autounfall in seiner Wahlheimat, der Dominikanischen Republik.