Trotz seines hohen Alters geschah es überraschend. Am Donnerstag hatte Stephen Sondheim noch Thanksgiving gefeiert. Am Freitag ist der New Yorker, der als Erneuerer des Musicals gilt, mit 91 Jahren gestorben. Offizielle Angaben über die Ursache seines Todes gibt es keine, eine Tatsache ist jedoch unbestritten: Die Trauer um Sondheim wächst mehr, als sie vergeht. Während der Liedtexter und Komponist als Person weniger bekannt ist als seine Stücke – mit 29 Jahren gelang ihm der Durchbruch