"Das weiß ich nicht, das ist ein Teil von meinem Leben", sagt Paul Zauner (59) lachend auf die Frage, wie viele Stunden er am Telefon verbracht habe, um seine ursprünglich von 29. bis 31. Mai geplanten INNtöne zu verschieben. "Ich verbring' gar nicht so viel Zeit am Telefon, ich bin eh immer in Kontakt mit den Musikern.