Er hat den vierten Lido-Tag initiiert

Es war die große Überraschung am Montagabend: Das Linzer Festival Lido Sounds bekommt zum bekannten Zeitraum (Fr., 28., bis So., 30. Juni) den Donnerstag (27. Juni) als "Gasteiner Infinity Opening"-Tag dazu. Die Initiative dazu kam von Walter Scherb jun., der in dritter Generation den Lebensmittelerzeuger Spitz führt. Dem Unternehmen mit Sitz in Attnang-Puchheim gehört auch Gasteiner Mineralwasser.