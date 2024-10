Die Jazzposaune prägte in den vergangenen Jahrzehnten kaum jemand so wie der US-Amerikaner Ray Anderson. In diversen Stilen setzte der mittlerweile 72-jährige Maßstäbe. Für das Konzert am Donnerstag in der Linzer Galerie Maerz hat er sich mit dem Trio des Schlagzeugers Joe Hertenstein mit Michael Formanek (Bass) und Michael Moore (Altsaxofon/Klarinette) zusammengetan.