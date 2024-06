Die 1980 in Madrid geborene Marta Sánchez, mittlerweile in New York ansässig, hat sich einen erstklassigen Ruf als Pianistin und Bandleaderin erworben. Am Freitag gastierte sie mit einem echten Weltklasse-Trio im C. Bechstein Centrum als letztes Konzert der famosen "maerz: _jazz"-Reihe vor der Sommerpause. Chris Tordini spielt den Bass und Savannah Harris das Schlagzeug.