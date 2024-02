Eine königliche Uraufführung im Linzer Musiktheater

Vor etwas mehr als vier Jahren feierte das Linzer Schauspielhaus mit seiner "Maria Stuart" einen triumphalen Erfolg. Am Samstag hat sich dieser Triumph um das historische Drama zweier Frauen voller Machtbesessenheit und innerer Kämpfe in anderem Genre und mit völlig konträrem Zugang wiederholt. "Die Königinnen" heißt der Gegenentwurf in Musicalform, und letztlich passt das Attribut "königlich" gut unter dem Schlussstrich.