Zwischen Stephan Rabl und Hannes Heide ist nichts mehr zu kitten. Dennoch wird Rabl, der im Oktober bestellte künstlerische Leiter der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024, seine Aufgabe nicht einvernehmlich aufgeben. Das steht seit gestern fest. Also kommt es zur Auseinandersetzung, die bei der bereits angemeldeten Gesellschaftersitzung am 30. April in Rabls Abberufung gipfeln dürfte. Am Freitag, 26.