Humor ist in Zeiten der Pandemie Mangelware. Und angesichts der Quote von 8,2 Prozent für 2020 dürfte vielen bei ORF 1 erst recht das Lachen vergangen sein. Die neue Serie "Familiensache" soll nun in beiden Fällen Abhilfe schaffen: die Humorflaute beheben und die Quoten wieder nach oben treiben. Mit der Serie schließt der ORF an eine alte Tradition an: Das TV-Stegreifspiel "Die liebe Familie" war schon zur Erstausstrahlung in den 1980er-Jahren legendär. In der jüngeren Vergangenheit war