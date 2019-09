"Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, täglich zu sehen, dass man Teil von etwas sein darf, das so viel größer ist als man selbst", sagt Doris Berger. Die Puchenauerin gehört tatsächlich zu einem Vorhaben, dessen Dimensionen beeindrucken: dem "Academy Museum of Motion Pictures". Ein Haus für Kino und Gesellschaft jener "Academy", die die Oscars verleiht. Es wird derzeit in Los Angeles errichtet (mehr in der Box rechts).