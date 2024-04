Theaterstück "Malala": Eine packende Stunde über den Wert der Bildung

„Wir haben uns versteckt und heimlich Justin Bieber gehört. Nicht, weil ihn bei uns in Pakistan niemand mag, sondern weil in unserem Tal plötzlich die Taliban das Sagen hatten“, sagt Lisa Kröll als Malala Yousafzai im Theaterstück „Malala“ der Tribüne Linz, das sich vor allem an Kinder ab zehn Jahren richtet. „Das sind Männer, die uns alles verbieten wollen – unwissende, ungebildete Männer“, sagt sie.