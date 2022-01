Seit Herbst 2016 ist Hermann Schneider Intendant des Landestheaters. In diesen Jahren hat er seine Umgebung kulturell verinnerlicht, außerdem beteiligt sich Schneider regelmäßig an kultur- und gesellschaftspolitischen Debatten. Im Gespräch mit den OÖN sagt der 59-Jährige, dass ihm das Lentos ans Herz gewachsen ist, was er sich von der Kulturhauptstadt 2024 im Salzkammergut erwartet und dass Franz Hummel zu Anton Bruckners 200. Geburtstag eine Oper schreiben wird.