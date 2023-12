Eine grüne Insel und zwei musikalische Zugänge

Seit 26 Jahren gondelt Konzertveranstalter Dietmar Haslinger (Weltenklang) in der Adventzeit mit irischen Musikern und Bands von der Grünen Insel durch deutschsprachige Landen. Stars wie Sean Keane, John Doyle und Cathie Ryan waren bereits zu sehen, heuer teilen sich unter dem Motto "No Borders" die Folksängerin Shirley Grimes und die junge Band "3 on the Bund" den Konzertabend. Das Quintett verwandelte am Montag die ausverkaufte "Bühne im Hof" in St.