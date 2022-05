Als großes Nachwuchstalent galt Tobias Wögerer schon länger, jetzt kommt seine Karriere so richtig ins Laufen: Ab der kommenden Saison 2022/23 wird der 30-Jährige "Conductor in Residence", also Hausdirigent, an der Wiener Volksoper. Unter der neuen Direktorin Lotte de Beer und ihrem Musikdirektor Omer Meir Wellber werden er sowie Keren Kagarlitsky und Manuela Ranno mit dieser Funktion betraut.