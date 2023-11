Chris de Burgh wurde als Sohn eines Diplomaten in Argentinien geboren. Später zog die Familie auf das Schloss Bargy Castle in Irland. 1986 schrieb der heute 75-Jährige "Lady in Red", das sich acht Millionen Mal verkaufte und in dutzenden Ländern Nummer eins wurde. Mit seiner Frau Diane hat er drei Kinder. Tochter Rosanna wurde 2003 Miss World. Das Musical "Robin Hood" schrieb Chris de Burgh mit Dennis Martin, von dem die Idee stammt.