Ein Weltstar in Eferding

Mailänder Scala, Royal Opera House Covent Garden, Metropolitan Opera New York, Salzburger Festspiele. In die Reihe jener Orte, an denen Rolando Villazón, Tenor von Weltrang, gastiert, reiht sich nun auch Eferding. Dem Kiwanis Club Eferding ist es zu verdanken, dass der sympathische Mexikaner (49), der sein perfektes Deutsch seiner österreichischen Urgroßmutter verdankt, dort Station macht.