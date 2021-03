Eine Spritztour durch Ober- und Niederösterreich kann gut und gerne zur nicht wissentlichen Leistungsschau von Jakob Prandtauer werden. Denn der "Baumeister Gottes" zählt zu den ganz Großen seiner Zunft in der Zeit des Barock. Große Teile von Stift Melk hat er gebaut, ebenso von Stift St. Pölten und in Oberösterreich die Stifte St. Florian, Kremsmünster und Garsten (heute ein Gefängnis), die Wallfahrtskirche Christkindl in Steyr oder das Jagdschloss Hohenbrunn.