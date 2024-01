Ein verirrtes Berliner "Operetterl" in Bad Ischl

Zudem liegt nichts näher, als zum Auftakt der Kulturhauptstadt Salzkammergut in Bad Ischl – wo die Komponiergranden Franz Lehar, Emmerich Kalman, Leo Fall und Oscar Straus zumindest die Sommerfrische verbrachten – ein Ausrufezeichen zu diesem Genre zu setzen.

Mit der eingekauften Schmalspurproduktion von Oscar Straus’ "Eine Frau, die weiß, was sie will" aus der Saison 2014/15 der Komischen Oper Berlin (Regie: Barrie Kosky) glänzten Schauspielgröße Dagmar Manzel und Max Hopp mit Clownerie und Berliner Schnauze. Dennoch verkleinern sie das Werk, in dem 22 Figuren von diesem Duo in halsbrecherischer Abwechslung dargestellt werden, zum effektheischenden Operetterl. Das für zwei Vorstellungen herangekarrte Orchester der Komischen Oper Berlin unter Adam Benzwi akzentuierte den akkuraten Berliner Ton. Straus und Librettist Alfred Grünwald hatten das Werk mit Hadern wie "Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben" für Gesangsstar Fritzi Massary geschrieben. Die Berliner Uraufführung 1932 wurde von Nazis mit "Juden raus"-Rufen gestört.

Das Lehar-Festival von Intendant Thomas Enzinger bringt die vermeintlich leichte Muse seit Jahren in aller Ernsthaftigkeit nach Bad Ischl: Ab 6. Juli sind heuer Paul Abrahams "Märchen im Grand Hotel", "Der Bettelstudent" von Carl Millöcker und "Der Sterngucker" von Franz Lehar zu erwarten.

