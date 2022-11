Ein unbezahlbares Dirndl

Das hätte der Oma gefallen!", ist sich Maximilian Gössl sicher, der das Familienunternehmen Gössl in dritter Generation führt. Gegründet wurde es vor 75 Jahren von seiner Großmutter Grete, einer Deutsch-Polin, die aus den Kriegswirren nur ein paar Nähmaschinen mitbrachte und damit den Grundstein für die Salzburger Trachtenmarke legte. Gefeiert wird das Jubiläum mit einem besonderen Kleidungsstück – einem Haute-Couture-Dirndl. Vorgestellt wurde das Meisterstück, das mehr als 1,5 Millionen Kreuzstiche zieren, in der Präsidentensuite des Wiener Nobelhotels Kempinski, und zwar von der Akrobatin Lili Roncalli.

Der Entwurf für das Dirndl stammt von dem Linzer Modeschöpfer Emanuel Burger, der viele Wochen daran gearbeitet hat und dabei auch von den Kosten her völlig freie Hand hatte. "Das ist ein Traum für jeden Designer", sagt er. "Auf diese Weise konnten wir auch alte und aufwendige Handarbeitstechniken einfließen lassen."

Ein einmaliges Meisterstück

Das Couture-Dirndl ist aus Bauernleinen gefertigt, in den drei Kreisröcken wurden 18 Meter Metall verarbeitet, wie Burger erzählt. Das gestickte Rosenmuster sei ein Symbol für die Liebe und das Leben. Besonderes Detail am Rande: "Die Seidenbluse mit ihren weiten transparenten Ärmeln ist eine Erweiterung des Kopftuchs, das schmeichelnd über das Haar gezogen werden kann."

Das Dirndl ist einmalig und unverkäuflich – und Auftakt einer Serie. Pro Kollektion soll es ab jetzt so ein Couture-Kleid geben – als zukünftiges Museums-Stück. Jedes einzelne wird aber auch in reduzierter – und tragbarer – Form genäht. Der Preis des aktuellen Modells, das ab April in den Geschäften hängt, beträgt 2450 Euro. Designt werden auch die nächsten Kleider von Emanuel Burger, der sich für seinen "Erstling" einen besonderen Auftakt wünschen würde: "Man kann das Dirndl zwar nicht kaufen, aber ausleihen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz wunderbar auf den Opernball passt."