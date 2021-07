Ulf Dückelmann ist ein furchtloser Theatermacher, der sich von Schwierigkeiten nicht abschrecken lässt. Im Gegenteil: Für die "Theaterzeit Freistadt" hat er Franz Kafkas rätselhaften Roman "Das Schloss" in die eigenwillige Bühnenversion "Das Schloss Westwest" eingebracht. Ohne couragierte Eingriffe in das Original geht das nicht, aber Dückelmann ist es gelungen, die Kernmotive zu erhalten und in starken Bildern zu vermitteln.