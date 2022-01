Es sieht nach wenig aus, mit dem Raul in der Tribüne Linz zum Eintauchen verführt. Das Programm "Aber jetzt kommt der Clown", das am Sonntag Premiere feierte, trägt Raul, hinter dem sich Theaterchef Rudi Müllehner verbirgt, als Sänger mit Gitarre. Doch in die 75 Minuten, in denen Figurenzeichnung, Poesie und Dialekt-Liedkunst verschmelzen, schmeißt Müllehner sein lang erworbenes Können als Geschichtenerzähler. Eingerichtet hat sie Co-Chefin Cornelia Metschitzer.