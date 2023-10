Ein schwungvolles Lustspiel mit einer Diva von der Reeperbahn

Es ist eine pikante Geschichte, die Ralph Benatzkys Operette „Zur gold’nen Liebe“ (1931) erzählt und seit Samstag in der BlackBox im Linzer Musiktheater zu erleben ist.Der österreichische Komponist (1884-1957) griff auf eigene Erfahrungen mit dem Unterhaltungstheater zurück. Mit seinem Librettisten goss er sie in eine harmlose Komödie, die auf der Reeperbahn in Hamburg ihren Ausgang nimmt.Sie handelt von einer Operettenpremiere, für die es noch immer keine Diva gibt.