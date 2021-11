Drogen, Beatmusik, Minirock, Freiheit: Nirgends wurde das Lebensgefühl der "Swinging Sixties" derart intensiv zelebriert wie in Londons Soho-Viertel. Das in der ländlichen Einöde Cornwalls aufgewachsene Mauerblümchen Ellie (Thomasin McKenzie) – die Hauptfigur in Edgar Wrights neu im Kino anlaufenden Psychothriller "Last Night in Soho" – ist besessen von dieser Epoche.