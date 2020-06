Ein Jahr lang haben der frühere Journalist Michael Horowitz und seine Frau Angelika Oberösterreich bereist. Jetzt haben sie aus ihren Erfahrungen ein Buch gemacht und in ihrem Eigenverlag in Zell am Moos herausgebracht. "Original Oberösterreich" ist der Titel. Eine spannende Entdeckungsreise, deren Eindrücke sie in wunderbaren Bildern und gelungenen Texten zu Miniaturen des Landes komprimiert haben.