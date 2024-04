Ein musikalisches Meisterwerk jenseits aller Konfessionen

Drei Jahre lang hat sich der Lautenist Hubert Hoffmann intensiv mit Johann Sebastian Bachs "Passio secundum Johannem" beschäftigt und auf diesen einen Tag, nämlich den 7. April 2024, hingearbeitet. Das hehre Ziel des Musikers: Bachs großartige Johannespassion in Originalklang und -aufstellung so erlebbar zu machen wie bei ihrer Uraufführung in der Leipziger Nikolaikirche exakt 300 Jahre zuvor.