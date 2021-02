40 bergige Fahrrad-Kilometer kosteten es den jungen Hannes Leopoldseder jedes Jahr, um sich seine Ausbildung am Kollegium Petrinum in Linz zu finanzieren. Seine eigene kinderreiche Familie in Weitersfelden wäre nicht in der Lage gewesen, den hohen Preis für das Internat zu bezahlen. Aber die Gräfin Czernin-Kinsky aus Sandl nahm sich des begabten Burschen an und subventionierte ihn regelmäßig gegen Vorlage des Zeugnisses.