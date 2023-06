Ein klingender Gedenkstein auf Anton Bruckner

Uraufführungen sind bei den Stiftskonzerten nicht allzu häufig, aber im heurigen Jubiläumsjahr hat man mit Erkki-Sven Tüür einen der herausragendsten Komponisten unserer Zeit gewinnen können und quasi in Vorschau auf das Brucknerjahr 2024 einen klingenden Gedenkstein in Auftrag gegeben. Am Samstag war in der Stiftsbasilika St. Florian im Rahmen des Konzerts mit dem Bruckner Orchester unter Markus Poschner die bestens aufgenommene Uraufführung zu hören.