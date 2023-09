Ein Doppelagent im Brucknerhaus?

Zu Anton Bruckners 199. Geburtstag (4. September 2023) unterschrieb Jan David Schmitz die einvernehmliche Auflösung seines Dienstvertrags mit dem Brucknerhaus beziehungsweise mit der LIVA (Linzer Veranstaltungs GesmbH). Nach dem Abrutsch in die Konzerthaus-Bedeutungslosigkeit unter dem mit Autokraten packelnden Hans-Joachim Frey, der seit fünf Jahren das Kulturzentrum in Sotschi in Russland leitet, verantwortete Schmitz als Dramaturg und Chefplaner ab 2017 die wiedererlangte überregionale