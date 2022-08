Im Moment geht’s bei Wolfgang Postlbauer "leider schlecht". Der 45-Jährige probt täglich acht Stunden für die Premiere des Musicals "Rebecca" am 22. September im Wiener Raimund Theater. In dem dramatischen Werk der beiden Musical-Genies Michael Kunze und Sylvester Levay hat der in Dietach bei Steyr Aufgewachsene gleich zehn Rollen ausgefasst.