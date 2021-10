Der Wiener Schauspieler Hary Prinz war mit 25 Jahren dort, wo alle jungen Schauspieler irgendwann einmal hinkommen wollen: im Ensemble des Burgtheaters. Doch dort waren ihm die Auftritte zu kurz. Prinz wollte Hauptrollen spielen und ging zum Film. Diese Woche ist der 56-Jährige gleich in zwei ORF-Krimis zu sehen. Morgen in "Die Toten vom Bodensee" und am Samstag im Landkrimi "Steirerrausch".