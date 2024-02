"Dune: Part 2": Ein wüster Weltenbrand, dessen Inhalt auf ein Sandkorn passt

Was für Fans lange währte, nämliche drei Jahre, wird morgen endlich gut: "Dune: Part Two", die Fortsetzung des Fantasy-Epos aus 2021, startet im Kino. Hat sich das Warten gelohnt? Jein. Aber fangen wir mit dem Positiven an. Was der kanadische Regiestar Denis Villeneuve ("Arrival", "Sicario") verheißungsvoll beginnen ließ – die Ausgestaltung von Bilderwelten für den Handlungsort, den Wüstenplaneten "Dune" ("Düne") –, steigert der 56-Jährige nun ins Atemberaubende. Die aus Sand