Chris de Burgh: "Du musst lernen, wie man scheitert"

Chris de Burgh hat viele Hits geschrieben, einer macht ihn unsterblich: "Lady in Red". Doch auch abseits der Musik hat der 75-Jährige viel zu bieten. Er entstammt einem alten Adelsgeschlecht, wuchs in einem Schloss auf, seine Tochter Rosanna Davison wurde 2003 Miss World. Nun stellte der Popstar in Linz sein Musical "Robin Hood" vor, das 2022 in Fulda uraufgeführt und bereits von 200.000 Zuschauern gesehen wurde. Im Mittelpunkt steht Robin Hood, zu dem der Ire eine besondere Beziehung hat.