OÖNachrichten: Herr Rescheneder, ohne Sie ist in den vergangenen 28 Jahren in der heimischen Blasmusik gar nichts gegangen. Mit welchem Führungsstil haben Sie sich so lange an der Spitze von 25.000 Blasmusikern halten können? Walter Rescheneder: Die Leute sagen – und ich weiß es auch selber –, dass ich kein so großer Demokrat bin. Das hängt mit der Musik zusammen. Als Orchesterleiter kannst du kein Demokrat sein. Du kannst nur ein Diktator sein. Das ist ein schreckliches Wort, aber